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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önce operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin sosyal medya hesaplarını ve dijital materyallerini inceledi. İncelemelerde örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

10:27 . 18/07/2023 الثلاثاء
DHA
Biri yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı

Biri yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı belirlenen 2 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyalleri ile sosyal medya hesaplarını inceledi. İncelemede, örgüt adına propaganda yaptığı anlaşılan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



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#Terör
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