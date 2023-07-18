Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Soğuk savaş bittikten sonra ABD’nin kendine bir düşman belirlemesi gerekiyordu. Kısa zamanda “küresel terör” gibi bir heyula ortaya çıkardı. Çok zaman geçmeden bu tanımlamaya yeni bir kuyruk, yeni bir ek yapılması gerekiyordu ki fazla zaman kaybetmeden onu da buldu: ‘‘küresel İslami terör.’’ Çünkü üretmiş olduğu kavramın hakkını verecek düzeyde bir terör örgütü vardı elinde… Afganistan Savaşı bittiğinde “El Kaide” adında bir yapılanma dünyayı tehdit edecek boyuta ulaşmıştı ve ABD bu tehdidi engellemek