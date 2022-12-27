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ANKARA

Ankara’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara’da çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.
Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.

DEAŞ'ın sözde 'kadısı' ve 'fetva sorumlusu' tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irakta terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren 1i Türk 5i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubuna dahil olduğunu tespit etti.
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Şüphelilerin adreslerini saptayan TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi.
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Polis, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlerde, şüphelileri gözaltına aldı.
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SÖZDE FETVA SORUMLUSUEmniyete götürülen şüphelilerden A.H.nin, Suriyede terör örgütü el-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin DEAŞın eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi.
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A.H.nin, örgüt bünyesinde sözde kadılık yaptığı, sözde fetva sorumlusu olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.
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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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DEAŞ'ın sözde 'kadısı' ve 'fetva sorumlusu' tutuklandı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan A.H.'nin (52), örgüt bünyesinde sözde 'kadılık' yaptığı, sözde 'fetva sorumlusu' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.

Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi.
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Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı.
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Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi.
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Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
Adana'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adana ve İstanbul’da DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon: 14 gözaltı kararı var
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen Adana’da 12, İstanbul’da 2 toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ’a yönelik operasyonu başlattı.
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Adana ve İstanbul’da özel harekat ve TEM özel timinin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Baskınlar da yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da sözde DEAŞ emiri olan tutuklu Mahmut Özden’in Yamaçlı olarak adlandırılan ve operasyonlar sonrasında dağılan oluşumunun yeniden toparlanmaya çalıştığı öğrenildi.
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Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu 14 gözaltı kararı
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Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu 14 gözaltı kararı
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Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu 14 gözaltı kararı
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Adana ve İstanbul’da DEAŞ'ın Yamaçlı grubuna operasyon: 14 gözaltı kararı var
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri tutuklu Mahmut Özden'in kurduğu, operasyonlar sonrasında dağılan ancak yeniden toparlanma içerisinde olduğu belirtilen Yamaçlı grubuna yönelik Adana ve İstanbul'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. 14 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


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