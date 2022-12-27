Ankara’da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce, çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 10 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAF 8 İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce Suriye ve Irakta terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösteren 1i Türk 5i yabancı uyruklu 6 şüphelinin, yasa dışı yoldan ülkeye girip, örgütün Yamaçlı Grubuna dahil olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adreslerini saptayan TEM ekipleri, 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polis, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdığı evlerde, şüphelileri gözaltına aldı. SÖZDE FETVA SORUMLUSUEmniyete götürülen şüphelilerden A.H.nin, Suriyede terör örgütü el-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü, bölgenin DEAŞın eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. A.H.nin, örgüt bünyesinde sözde kadılık yaptığı, sözde fetva sorumlusu olarak adlandırıldığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile A.A. (22) tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DEAŞ'ın sözde 'kadısı' ve 'fetva sorumlusu' tutuklandı Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'na yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı, 1'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan A.H.'nin (52), örgüt bünyesinde sözde 'kadılık' yaptığı, sözde 'fetva sorumlusu' olarak adlandırıldığı ortaya çıktı.

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FOTOĞRAF 14 Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürüttükleri DEAŞ soruşturması kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette olduğu belirlenen 7 kişiyi yakalama yönelik operasyon düzenledi. Şafak vakti özel harekat polislerinin de desteği ile söz konusu şüphelilerin saklandıkları evlere eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp kurumundaki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan yabancı uyruklu zanlıların, geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var Adana'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu 7 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü. BiP'te paylaş

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