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Ankara'da dehşet anları: Oğlu tarafından rehin alınan anne ve babayı özel harekat kurtardı

Ankara'da, uyuşturucu bağımlısı oğullarınca bıçakla rehin alınan anne ve babayı Özel Harekat ekipleri kurtardı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli gözaltına alındı.

08:23 - 23/07/2024 Salı
DHA
Rehine krizi sona ererken, olayda yaralanan olmadı.
Rehine krizi sona ererken, olayda yaralanan olmadı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde anne ve babasını bıçakla rehin alan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E,Y., adrese gelen polis özel harekat ekibinin çabaları ile ikna edilerek teslim oldu.


Şüpheli gözaltına alındı

Olay 22 Temmuz günü saat 21.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen E.Y. isimli şüpheli, anne M.Y. ve babası S.Y.'yi bıçakla rehin aldı. Gürültü ve yardım çağrılarını duyan komşuların ihbarı üzerine adrese Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüpheli, tüm uyarılara rağmen ikna olmayınca müzakereci ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Yapılan müzakereler sonucunda şüpheli ikna edilerek, gözaltına alındı. Olayda yaralanan olmadı.


Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



#Özel Harekat
#Ankara
#emniyet
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