Depremde yıkılınca ortaya çıktı: Kayıp adamın kemikleri eski eşine ait evin temelinde bulundu

Doğanşehir ilçesi Yuvalı Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bağatur ile eşi Hediye G., 2014 yılı başlarında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmadan kısa süre sonra Hüseyin Bağatur, ortadan kayboldu. Yakınları haber alamayınca kayıp başvurusunda bulunduğu Bağatur'a güvenlik güçleri de ulaşamadı. Bu süreçte 3 çocuk annesi Hediye G., mahallede yeni bir ev yaptırdı.

Hüseyin Bağatur'un annesi Zahide Bağatur, 2020 yılında polise başvurarak oğlunun cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine yürütülen soruşturmada Hüseyin Bağatur'un eski eşi ve yakınlarının ifadelerine başvuruldu ama sonuç alınamadı.

Depremde evi yıkıldı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Hediye G.'in 2014 yılında yaptırdığı müstakil ev de yıkıldı. Depremin ardından kayıp Hüseyin Bağatur'un yakınları Hediye G.'nin sık sık evin bulunduğu bölgeye gelişini şüpheli bularak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturmayı yeniden başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hediye G.'nin telefonlarını teknik takibe aldı. Teknik takip sırasında Hediye G.'nin sık sık Ali Rıza ve Bayram T. kardeşle görüştüğü ve evin enkazıyla ilgili konuşma yaptıkları tespit edildi. Geçmişe yönelik HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, depremde yıkılan Hediye G.'ye ait evin 2014 yılında yapımı sırasında Ali Rıza ve Bayram T. kardeşlerin telefonlarının bölgede sinyal verdiğini belirledi.

Temelde kemiklere ulaşıldı

Bunun üzerine harekete geçen polisler, savcılık kararıyla depremde yıkılan Hediye G.'ye ait evde kadavra köpekler ile arama yaptı. Evin yıkılmayan bölümlerinin iş makinesiyle yıkılarak zemine ulaşılmasının ardından kadavra köpeklerinin tepki verdiği bölgede yapılan kazıda kemik parçaları bulundu. 10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Üç şüpheli tutuklandı

Polisler, Hediye G. ile Ali Rıza ve Bayram T. kardeşleri gözaltına aldı. Gizlilik kararı verilen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.



