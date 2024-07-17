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Klima açma tartışması cinayetle bitti: Kafa atarak arkadaşını öldürdü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden çıkan kavga cinayetle sonuçlandı. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

10:55 - 17/07/2024 Çarşamba
IHA
Gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adamın ise beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adamın ise beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da iki arkadaş arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.


Olay, geçtiğimiz Salı günü Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında klima açma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç. , Kamilcan H.'ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.

Beyninde tümör olduğu ortaya çıktı

Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.'nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, “Klima çama konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.



#İstanbul
#Arnavutköy
#adliye
#cinayet
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