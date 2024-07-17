Klima açma tartışması cinayetle bitti: Kafa atarak arkadaşını öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesi Figen Bezmez'in (47) boğazını keserek öldüren Doğukan D.'nin (17) hazırlanan iddianamede 24 yıla kadar hapis talep edildi. İki sayfalık iddianamede anne Figen Bezmez ile oğlu Doğukan D'nin 'D vitamini tahlili' nedeniyle kavga ettiklerine dair ifadeler de yer aldı. Ayrıca Bezmez'in otopsi raporuna da yer verilip, boyun bölgesinde 4, 7 ve 15 santimetre olmak üzere 3 farklı kesinin olduğu belirtildi. İşte kan donduran cinayetin detayları...