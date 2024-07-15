Cesetleri çöplükte bulundu: 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil yakalandı

Seri katil Jomaisi Khalisia, polis sorgusunda kendi eşi dahil toplamda 42 kadını önce boğduğunu sonra parçaladığını itiraf etti. Polis, kurbanlardan biri olan Josphine Mulongo Owino'nun cep telefonu uygulama işlemlerini analiz ettiklerini, kaybolduğu gün havale yaptığını ve bunun sonucunda elde ettikleri ipucunun kendilerini Jomaisi Khalisia'ya götürdüğünü ifade etti.