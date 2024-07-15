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Dünya

Cesetleri çöplükte bulundu: 42 kadını öldürdüğünü itiraf eden seri katil yakalandı

Kenya polisi, 33 yaşındaki Jomaisi Khalisia'yı, 2022'den bu yana eşi de dahil olmak üzere 42 kadını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra yakaladı. En son 12 Temmuz'da dokuz kadının parçalanmış cesetleri, naylon torbalar içinde çöplükte bulundu.

16:12 - 15/07/2024 Pazartesi
DHA
Jomaisi Khalisia
Jomaisi Khalisia

Kenya polisi bugün yaptığı açıklamada başkent Nairobi'deki Mukuru çöplüğünde 9 kadının parçalanmış cesediyle ilgili şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu.


Seri katil Jomaisi Khalisia, polis sorgusunda kendi eşi dahil toplamda 42 kadını önce boğduğunu sonra parçaladığını itiraf etti. Polis, kurbanlardan biri olan Josphine Mulongo Owino'nun cep telefonu uygulama işlemlerini analiz ettiklerini, kaybolduğu gün havale yaptığını ve bunun sonucunda elde ettikleri ipucunun kendilerini Jomaisi Khalisia'ya götürdüğünü ifade etti.



Çöplükte inceleme devam ediyor

Kurbanların cesetlerinin bulunduğu alana 100 metre uzaklıkta olan Khalisia'nın dairesini arayan polis, ilk etapta kadınlara ait iç çamaşırı dahil, telefonlar, kadın çantası ve birçok eşya tespit etti. Kenya polisi ilk olarak 12 Temmuz'da ceset parçalarını naylon torbalar içinde bulmuş, ertesi gün daha fazla ceset parçası içeren torbalar bulduklarını duyurmuştu. Kenya polisi, çöplüğün aktif bir suç mahalli olarak aranmasına devam edildiğini vurguladı.






#Kenya
#seri katil
#cinayet
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