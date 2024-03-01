Ankara'da dev operasyon: 'Pekmez Kardeşler' suç örgütü çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgütü üyelerinin "kasten yaralama", "silahla tehdit", "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma", "tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiğini belirtti.