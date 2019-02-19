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Ankara'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ operasyonu: 'Kozmik Bacı' yakalandı

Ankara'daki FETÖ operasyonunda örgütün kasası olarak bilinen 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ö. yakalandı, 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ören yakalandı. Soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı.

ÖRGÜTE TABAN OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kadın yapılanmasında etkin rol alan şüpheli Yasemin Ö. ile irtibatta olduğu tespit edilen 37 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, şüpheli Yasemin Ö.’nün büfe/kontürlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığını belirtti.

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