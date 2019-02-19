Ankara'da FETÖ operasyonu: 'Kozmik Bacı' yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada FETÖ'nün kadın yapılanmasında etkin rolü olan 'Kozmik Bacı' lakaplı Yasemin Ören yakalandı. Soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 22'si kadın 26 şüpheli yakalandı.
ÖRGÜTE TABAN OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ
FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kadın yapılanmasında etkin rol alan şüpheli Yasemin Ö. ile irtibatta olduğu tespit edilen 37 şahıs hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, şüpheli Yasemin Ö.’nün büfe/kontürlü telefonlar ile terör örgütü mensuplarını ardışık şekilde arayarak terör örgütüne taban oluşturmaya çalıştığını belirtti.