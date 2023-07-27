Ankara’da Filistin zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün bir araya getirdiği Filistinli liderlere “bölünmeyin” tavsiyesinde bulundu. Türkiye’yi ziyaret kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile dün görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile sürpriz bir üçlü zirve düzenledi.
ANKARA’DA ÜÇLÜ GÖRÜŞME
Basına kapalı gerçekleşen üçlü görüşmede Orta Doğu barış süreci ile Filistin’deki siyasi durum ele alındı. Edinilen bilgilere göre, Abbas ve Heniyye’yi Ankara’da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’in Türk halkının gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.
BARIŞ SÜRECİNE ZARAR VERİR
Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucu şehit olan Filistinlilere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti. Erdoğan, Gazze’ye uygulanan ablukayı kabul etmediklerini belirterek, Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki gelişmeleri yakından takip edildiğini vurguladı.
FİLİSTİN’İN BİRLİĞİNE VURGU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin önemine dikkati çekerek, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğün, barış sürecini baltalamak isteyen aktörlerin işine yaradığını belirtti” denildi.
Abbas ve Heniyye anlaştı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin meselesine yönelik tehlikelerle mücadelede ulusal çabaların birleştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Hamas’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas liderliğindeki heyet ile Heniyye liderliğindeki heyet, Filistinli grupların temmuz sonunda Mısır’da yapacağı toplantı öncesi Ankara’da bir araya geldi. Açıklamada sözlerine yer verilen Hamas Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran, Ankara’daki görüşmede, “Filistin topraklarını kendine mal etmek, Yahudi yerleşim alanlarını genişletmek ve Filistin halkının kaynaklarını kontrol etmek isteyen siyonist hükümetin projeleri başta olmak üzere Filistin meselesine yönelik, özellikle de işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’e ilişkin tehlikelerle mücadelede, ulusal çabaların birleştirilmesi gerektiği konusunda anlaşmaya varıldığını” aktardı.
Kahire’ye hazırlık
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail’in Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği 48 saatlik kuşatma, hava ve kara saldırılarının ardından 10 Temmuz’da Filistinli direniş grupları genel sekreterlerine 29-30 Temmuz’da Kahire’de olağanüstü bir toplantı çağrısı yapmıştı. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, yaptığı açıklamada Mısır’daki yetkililerle gerçekleştirilen istişare sonrasında Abbas’ın toplantı davetinin Filistinli grupların tamamına iletildiğini belirtmişti.