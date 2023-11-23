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Ankara'da gelin kaynana kavgası korkunç bitti: 28 yaşındaki gelin kaynanasının boğazını keserek öldürdü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 28 yaşındaki gelin tartıştığı kayınvalidesini boğazını keserek öldürdü. Zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

19:35 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 19:43 - 23/11/2023 Perşembe
AA
Ankara'da gelin kayınvalidesini bıçakla öldürdü.

Ankara'da gelin kayınvalidesini bıçakla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesi Basri Mahallesi Akan Sokak'taki evde Merve D. (28) ve kayınvalidesi Kezban D. (70) arasında kahvaltı sırasında tartışma çıktı. T
artışma sırasında gelin Merve D, kayınvalidesinin boğazını kesti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Kezban D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri zanlı Merve D'yi gözaltına aldı.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen genç kadının 1 yıldır eşi ve kayınvalidesiyle aynı evde yaşadığı, psikolojik sorunlarının olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.



#Ankara
#Gelin
#Kaynana
#Cinayet
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