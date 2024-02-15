Ankara'da ihaleler şeffaf değil

Ankara'da sanayiyi geliştirip ticareti canlandıracaklarını anlatan Altınok, “Ankara'yı sanayi şehri yapacağız. 5 yılda yapılmış bir OSB yok” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yılda çıktığı ihalelerin yüzde 73'ünün şeffaf olmadığını kaydeden Altınok, bu ihalelerin davetiye usulü ya da doğrudan teminle gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Daha sonra Altındağ’da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimiyle buluşan Altınok, başkentin son 5 yılda ulaşım ve imar planları konusunda gerilediğini vurguladı: “Belediye başkanı şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. Belediye başkanı şehrin 5 yılını planlamaz, şehrin geleceğini de planlar. Ankara'da şu an 100 binlik ana nazım imar planı yok. Niye? Çünkü mahkeme iptal etti. Ulaşım Mastır Planı yok. Bu plan yapılmadı 5 yıldır.”
Altınok, Keçiören'deki bir AVM’de düzenlenen etkinlikte 14 çiftin nikahını kıydı.
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2 saat önce