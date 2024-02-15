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Ankara'da ihaleler şeffaf değil

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, sanayici ve iş insanlarıyla İvedik-OSB-Teknopark buluşmasında bir araya geldi.

Haber Merkezi
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:15 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Altınok, Keçiören'deki bir AVM’de düzenlenen etkinlikte 14 çiftin nikahını kıydı.
Altınok, Keçiören'deki bir AVM’de düzenlenen etkinlikte 14 çiftin nikahını kıydı.

Ankara'da sanayiyi geliştirip ticareti canlandıracaklarını anlatan Altınok, “Ankara'yı sanayi şehri yapacağız. 5 yılda yapılmış bir OSB yok” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin son 5 yılda çıktığı ihalelerin yüzde 73'ünün şeffaf olmadığını kaydeden Altınok, bu ihalelerin davetiye usulü ya da doğrudan teminle gerçekleştirildiği bilgisini verdi. Daha sonra Altındağ’da Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yönetimiyle buluşan Altınok, başkentin son 5 yılda ulaşım ve imar planları konusunda gerilediğini vurguladı: “Belediye başkanı şehrin 5 yılını yönetmez, şehrin geleceğini de yönetir. Belediye başkanı şehrin 5 yılını planlamaz, şehrin geleceğini de planlar. Ankara'da şu an 100 binlik ana nazım imar planı yok. Niye? Çünkü mahkeme iptal etti. Ulaşım Mastır Planı yok. Bu plan yapılmadı 5 yıldır.”


Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: Birilerinin aklı Cumhurbaşkanlığında bizim aklımız fikrimiz Ankara
Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Altınok: Birilerinin aklı Cumhurbaşkanlığında bizim aklımız fikrimiz Ankara

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Kalecik’te AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Kaleciklilere seslenen Altınok, Kalecik’te kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettirileceğini ve suyu olmayan köylere su götürüleceğini söyledi. Altınok, "Bizim bu kadim şehre, Ankara'mıza hizmet sevdamız var. Kafamızda başka bir şey yok. Yani aklımız, fikrimiz Ankara. Cumhurbaşkanı adaylığıyla 5 yılı öyle geçti. Sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktı, 3 ay da böyle geçti. Ankara'ya vakit kalmadı. Yine onun aklı fikri Cumhurbaşkanlığında; bizim aklımız, fikrimiz Ankara ve Ankaralılarda" dedi.

#Ankara
#Turgut Altınok
#Cumhur İttifakı
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