|
Reklam
Reklam
Gündem

Ankara’da iki ayrı FETÖ soruşturması: 22 gözaltı kararı

Ankara'da, kapatılan Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrenciler ile Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) usulsüzlüklerine yönelik FETÖ/PDY soruşturmalarında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  

09:08 . 14/03/2023 Salı
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 4 Nisan 2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin, FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp, okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında soruşturma yürütüldü. Haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan ALS soruşturması kapsamında ise FETÖ/PDY üyeleri tarafından, sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen ve tamamı soru alan konumundaki FETÖ/PDY mensubu 4'ü eski askeri öğrenci, 5'i sivil toplam 9 şüpheli belirlendi. Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilirken Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.





#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#FETÖ/PDY soruşturmaları
#FETÖ
2 saat önce
default-profile-img
Ankara’da iki ayrı FETÖ soruşturması: 22 gözaltı kararı
Brezilya'daki aşırı yağış toprak kaymasına sebep oldu: 8 ölü
Rusya: Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
ABD'de bankalar peş peşe battı
Gradel tarihe geçti: 4 günde 2 kırmızı gördü
Moody's iflaslar sonrası altı bankayı takibe aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.