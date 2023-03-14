Ankara’da iki ayrı FETÖ soruşturması: 22 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 4 Nisan 2015 tarih ve 6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin, FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp, okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında soruşturma yürütüldü. Haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.