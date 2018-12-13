Gündem Ankarada kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi
ANKARA

Ankara'da okullr tatil edildi mi? - Ankara Valisi Şahin'den son dakika açıklama

Ankara'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Ankara Valisi Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca Valilik, kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanların da idari izinli sayıldığını bildirdi.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini açıkladı.

Şahin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın(Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Valilik'ten açıklama

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Ankara genelinde gece yarısından cuma günü öğle saatlerine kadar kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

REKLAM

Başkent beyaza büründü
GÜNDEM
Başkent beyaza büründü

/**/
Müslümanlara soykırım uygulandı

Müslümanlara soykırım uygulandı

Yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.
Rakiplerimiz belli oldu

Rakiplerimiz belli oldu

G.Saray ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri iki takım dışında kesinleşti.
Beklenmeyen veda

Beklenmeyen veda

Beşiktaş Malmö'ye yenildi ve Avrupa'dan elendi.
Ankara'da kar tatili

Ankara'da kar tatili

Eğitime ara verildi, hamile ve engelliler de izinli.
F-16'larSincar'ı vurdu

F-16'larSincar'ı vurdu

​PKK'nın sığınak ve depoları yerle bir edildi.
Cinayetpeşini bırakmıyor

Cinayetpeşini bırakmıyor

Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD'den yeni hamle geldi.
Afrin'de birasker şehit düştü

Afrin'de birasker şehit düştü

PKK'lı teröristler, Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açtı.

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Her şey 2 dakikalık gecikmede gizli

Ankara'daki tren kazasının detayları netleşiyor.
İlk resmi teklif

İlk resmi teklif

Resmi açıklama geldi: ''Robben'le görüşüyoruz''
PKK'lılar kazdıkları tünelin altında kaldı

PKK'lılar kazdıkları tünelin altında kaldı

Suriye'de tünel çöktü: Çok sayıda PKK'lı terörist öldü.
Adliyedebomba alarmı

Adliyedebomba alarmı

​Büyükçekmece'deki ihbar asılsız çıktı.

Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıkladı.
Faizi sabit tuttu

Faizi sabit tuttu

Merkez Bankası, politika faizi kararını açıkladı.
3 kişi gözaltında

3 kişi gözaltında

​Ankara'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

Ankara'da hızlı tren kazası: 9 ölü

YHT kılavuz lokomotifle çarpıştı, iki vagon devrildi.
Hepsini yanlışlıkla sattık

Hepsini yanlışlıkla sattık

Volkswagen: 12 yıl boyunca fark etmemişiz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.