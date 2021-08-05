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ANKARA

Ankara'da kaybolan Şirin 16 saat sonra bulundu

Ankara'da, bahçedeki kedilerin su kabını değiştirmek için evden çıktıktan sonra geri dönmeyen ve kaybolan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu (26), 16 saat sonra parkta bulundu. Kızıyla emniyetteki işlemlerin ardından eve dönen Türkan Erbil, "Kızımız çok iyi, evimize geldik. Çok mutluyuz. Kaçırılma gibi bir durum yok" dedi

Haber Merkezi DHA
Ankarada kaybolan Şirin 16 saat sonra bulundu
Ailesi, Şirin'in kaçırılma gibi bir durumu olmadığını söyledi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde yaşayan zihinsel engelli Şirin Dilan Erdoğdu, dün saat 15.00 sıralarında, annesi Türkan Erbil ile evlerinin bahçesini yıkadıktan sonra kedilerin su kabını değiştirmek için çıktı. Şirin Dilan geri dönmeyince ailesi, aramaya başladı fakat çevrede bulamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, Şirin Dilan'ın bulunması için çalışma başlatırken, sosyal medyada da genç kızın kaybolduğuna ilişkin paylaşımlar yapıldı. Polis ve bölge halkı, gece boyu Şirin Dilan'ı aradı. Telefon sinyalinden Şirin Dilan'ın, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesindeki parkta olduğu belirlendi. Bölgeye giden ekipler, genç kızı saat 07.00 sıralarında yürürken buldu. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Şirin Dilan, ailesi ile buluştu.
Şirin Dilan emniyetteki işlemlerin ardından annesi Türkan Erbil, babası Murat Erdoğdu ile birlikte evine döndü. Gözyaşı döken Şirin Dilan, anne ve babasını sarılarak öptü.
'KAÇIRILMA YOK'
Türkan Erbil, kaçırılma durumu olmadığını belirterek, "Eryaman'da almış başını gitmiş. Polis ekibimiz telefon sinyali ile yakaladı. Kaçırılma gibi bir durum yok, sıkıntımız yok. Allah benim çocuğumu korudu. O duyguyu tarif edemiyorum. Çok korktuk. Kızımız çok iyi evimize geldik. Çok mutluyuz" dedi.

21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum
FOTOĞRAF 8
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Gölcük ilçesinde yaşayan Vahdettin Er, 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan Er'i bulabilmek için arayışları aralıksız sürdürüyor.
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. O dönem 15 yaşında olan Serkan'ın kaybolmasından kendisini sorumlu tutan Er, aradan geçen süreçte hem işini kaybetmesine hem de eşiyle boşanmasına rağmen oğlunu aramaktan vazgeçmedi.
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Oğlunun fotoğrafını ilçenin çeşitli yerlerine yapıştırarak çare arayan Vahdettin Er, Serkan'ı gören ya da tanıyan kişilerin kendisine ulaşmasını istedi.
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Kaybolmadan önce oğluna internet kafeye gittiği için tokat attığını anlatan Vahdettin Er, Benim çocuğumun kaybolduğu yıllarda ben okuldan bir hafta izin almıştım ona. Annesi hasta olduğu için onu hastaneye yatıracaktık. Oğlumu sabah çarşıya gönderdim. O dönemlerde köfte ekmek tezgahımız vardı. Sabah saat 07.00'de tezgahı açtı. Çarşıya gelip, onu arayınca bulamadım. Daha sonra internet kafede buldum. Arkasından dokununca kalktı, dışarı çıktı. Ben de çenesine bir tane vurdum. Malzemeleri alması için para verdim. Sonra da 'Eve git' dedim. Eve gitmemiş. Okula gitmiş. Arkadaşları saat 15.00'te benden köfte almaya geldi. Ben onlara, 'Serkan'ı gördünüz mü?' diye sorunca, bana 'Serkan'ın eve gideceği şeklinde bazı şeyler söyledi' dediler. Ben de korkup tezgahı kapattım ve bunun peşine düştüm. Ama bulamadım.
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Kaybolduktan 2 gün sonra bir telefon açtı. 'Baba, nasılsın?' deyip kapadı. Bir daha da sesini duyamadım. Kaybolduktan sonraki sabah öğretmenleri İzmit'ten gelirken, Seymen'de durakta görmüşler. Onlara, 'Annem hastanede yatıyor. Onu görmeye gidiyorum' demiş. Bir daha da gören olmamış. Öğretmen okula gelince diğer öğrenciler Serkan'ın kayıp olduğunu söylemişler. O da, 'Eyvah' demiş ama iş işten geçti. Eğer Serkan'ı gören, bilen, tanıyan varsa, Allah rızası için bize bir haber versin dedi.
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Oğlunu bulmak için tüm varlığını sattığını söyleyen Vahdettin Er, Ben oğlumu 21 yıldır arıyorum. Bir haber çıkaramadım. Elimde, avucumda ne varsa döktüm. Şu anda perişan bir durumdayım. Param olsa bir o kadar daha dökerdim. Yeter ki oğlumdan en ufak bir haber çıkarayım. 21 yıl geçmesine rağmen halen acım taze. Onunla yatıp, onunla kalkıyorum. Bugün perişan bir haldeyim. Ben oğlumu aramaktan vazgeçmedim, geçmeyeceğim. Elimde neyim var, neyim yoksa onun yoluna döktüm ve dökeceğim.
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Bugün içim yanıyor. Her sabah kalktığımda kahroluyorum. Ne olursunuz, bilen, gören varsa bir haber versin. Bu acıyla artık yaşayamıyorum. Ben KOAH hastasıyım. Lütfen bize yardımcı olun diye konuştu.
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21 yıldır kayıp oğlunu arıyor: Bu acıyla artık yaşayamıyorum
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2000 yılında kaybolan oğlu Serkan'ı 21 yıldır ara vermeden arayan ve bu süreçte hastalanan Vahdettin Er, oğlunun bulmak için tüm mal varlığını satarken, oğlu Serkan hakkında bilgisi olanların ise kendisine ulaşmaları için çağrıda bulunuyor.


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