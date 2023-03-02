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Ankara'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın

Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

13:26 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Ankara'da fabrika yangını

Ankara'da fabrika yangını

Kahramankazan'da, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada çıkan yangında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki Saraykent Sitesi'nde, otomotiv ürünleri katkı maddesi üreten fabrikada yangın çıktı.

Bir kişi hayatını kaybetti

Kahramankazan, Batıkent, Sincan ve il merkezinden çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ederek kontrol altında aldığı yangında, 27 yaşındaki İsmet Doygun hayatını kaybetti.

Yangında yaralanan bir kişi de hastanede tedavi altına alındı.



#Yangın
#Ankara
#kimyasal madde
2 saat önce
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Ankara'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın
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