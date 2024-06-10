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Ankara'da kuduz köpek alarmı: Hastalıklı hayvanları şehre yönlendiren şüpheliler hakimliğe sevk edildi

Şanlıurfa'da, iddialara göre kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü ile M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ankara Valiliği, tespit edilen hayvanların, veteriner hekimlerin gözetiminde karantinaya alındığını bildirdi.

14:39 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:40 - 10/06/2024 Pazartesi
IHA
Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Kuduz köpekleri Ankara'ya getiren şüpheliler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Ankara Valiliği, hastalık taşıyan köpeklerin kente getirildiğine dair iddiaları üzerine yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen hayvanların, veteriner hekimlerin gözetiminde karantinaya alındığını bildirdi.


Güvenlik ekiplerince Ankara'da gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



Ne olmuştu?

Sosyal medyada ‘Köpekvelisiii' ismini kullanan Buket Özgünlü iddialara göre, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayarak Ankara'ya getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özgünlü güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Valiliği ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"


#Ankara Valiliği
#kuduz hastalığı
#Sokak Köpekleri
#Şanlıurfa
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