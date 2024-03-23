Ankara'da Mahzen-18 operasyonu: 44 şüpheli yakalandı

Buna göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen soruşturmada, şüphelilerin icra müdürlükleri, kıraathaneler, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlardan veya aracı kişilerin yönlendirmesiyle bulduğu mağdurlara yüksek faizle borç para karşılığı fatura, senet, muvafakatname imzalattıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen kişileri de örgüt içerisinde bulunan diğer tefecilere yönlendirerek borcun katlanmasına neden oldukları tespit edildi. Bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, polis takibine yakalanmamak için de akrabaları veya tanıdıkları kişiler üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına temlik (alacağın başka birine devredilmesi) yöntemiyle devrettirdikleri saptandı.