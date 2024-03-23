|
Gündem

Ankara'da Mahzen-18 operasyonu: 44 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca’nın yaptığı gruba yönelik düzenlenen operasyonda elebaşı dahil 44 şüpheli yakalandı.

15:31 - 23/03/2024 Cumartesi
DHA
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da örgütsel yapılanma kapsamında tefecilik suçu işleyen gruba yönelik 'Mahzen-18' operasyonları düzenlendiğini belirtti.


Buna göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nce yürütülen soruşturmada, şüphelilerin icra müdürlükleri, kıraathaneler, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlardan veya aracı kişilerin yönlendirmesiyle bulduğu mağdurlara yüksek faizle borç para karşılığı fatura, senet, muvafakatname imzalattıkları belirlendi. Borcunu ödeyemeyen kişileri de örgüt içerisinde bulunan diğer tefecilere yönlendirerek borcun katlanmasına neden oldukları tespit edildi. Bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, polis takibine yakalanmamak için de akrabaları veya tanıdıkları kişiler üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına temlik (alacağın başka birine devredilmesi) yöntemiyle devrettirdikleri saptandı.


Bu şekilde tefecilik suçunu işlediği tespit edilen örgütün elebaşı Feyyaz Küçükkaraca dahil 44 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çek, senet ve dokümana el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si hakkında tutuklama, 1'i hakkında ev hapsi kararı verilirken; 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 31 şüpheli serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonlarda yer alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütleri ve çeteleri olduğu gibi halkımızın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlıyız. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" dedi.



#Ankara
#Operasyon
#Tefeci
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hastanelere temizlik personel alımı başladı: KPSS şartsız 81 ilde personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...