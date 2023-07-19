Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 10 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022 yılında kentte meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturma başlattı. PKK terör örgütüne bağlı olan sözde 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi olduğu belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 2022 yılında Sarıçam ilçesinden birden fazla noktada yangın çıkardığını ve bunun karşılığında para aldığı öğrenildi.