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Ankara'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonunda 10 gözaltı

Ankara’da terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile irtibatı bulunan ve geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu 10 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

09:35 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bir kısmının geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 14 yabancı uyrukluya yönelik operasyon başlatıldı.

İl genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elde edilen istihbari bilgiler ve analiz neticeleri kapsamında YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.

#Ankara
#PKK
#PYD
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