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Gündem Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlatıldı
ANKARA

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı: Soruşturma başlatıldı

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Dün akşam saatlerinde gerçekleşen eylemin görüntüleri ülke gündemine oturmuştu.
Dün akşam saatlerinde gerçekleşen eylemin görüntüleri ülke gündemine oturmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Öztaş'ın yakınlarının sağlık çalışanlarına yönelik saldırısına ilişkin, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Görüntüler ihbar sayıldı

  • Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek, şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 12'nci Maddesi uyarınca resen başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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