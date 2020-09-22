Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı hakkında soruşturma başlatıldı

Ekonomi

Bursa'da 20 bin konut kentsel dönüşümle yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa genelinde 70 bin riskli bağımsız birimin bulunduğunu belirterek, şu anda dönüşümü devam eden projelerde 20 bin bağımsız birimin dönüşümünün sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Yani şu anda toplam riskli konut stoğunun yüzde 30'unu yeniliyoruz. Bu yapıların 2024'e kadar yenilenmesini hedefliyoruz" dedi.