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Ankara'da sahte içki bilançosu artıyor: Ölü sayısı 81

Ankara'da sahte içki bilançosu artıyor: Ölü sayısı 81

14:073/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Soruşturmada şu ana kadar 36 kişi tutuklanırken, 41 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da sahte içki nedeniyle 81 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.


Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

#Ankara
#Sahte içki
#Tutuklama

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