Ankara'da sahte içki bilançosu artıyor: Ölü sayısı 81

Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.