Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 57 oldu

Ankara'da son günlerde yaşanan sahte içki ölümleri artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 38 olarak duyurulan ölü sayısı dün 54'e çıkmıştı. Sahte içkiden ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 57'ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavisi süren 40 kişinin durumu ise kritik.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batı ve Polatlı Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalara, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da dahil edildi. Başsavcılık, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili olarak "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından soruşturma başlattı.