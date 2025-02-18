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Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 57 oldu

Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 57 oldu

12:0518/02/2025, Salı
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Sahte içki soruşturması devam ediyor.
Sahte içki soruşturması devam ediyor.

Başkent'te sahte içki sebebiyle ölen kişi sayısı 57'ye yükseldi. 40 kişinin de yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Ankara'da son günlerde yaşanan sahte içki ölümleri artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 38 olarak duyurulan ölü sayısı dün 54'e çıkmıştı. Sahte içkiden ölenlerin sayısı bugün itibarıyla 57'ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavisi süren 40 kişinin durumu ise kritik.

Soruşturma başlatılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batı ve Polatlı Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalara, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da dahil edildi. Başsavcılık, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili olarak "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından soruşturma başlattı.

28 kişi tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 28 kişi tutuklandı, 25 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#Ankara
#Sahte içki
#ölüm

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