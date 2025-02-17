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Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 54'e yükseldi

Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 54'e yükseldi

15:2317/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Ankara'da sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Ankara'da sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.


Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ankara
#sahte içki
#ölüm

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