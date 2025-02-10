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Sahte içki yine can aldı: Ankara'da ölü sayısı 38'e yükseldi

Sahte içki yine can aldı: Ankara'da ölü sayısı 38'e yükseldi

12:3010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sahte içki yine can aldı
Sahte içki yine can aldı

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 17 olan tutuklu sayısı da 19'a çıktı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte sahte içki nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söylemişti. S
ahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi.

Sahte alkollü içecek üreterek vatandaşların hayatına kasteden kişilerle mücadelede kolluk kuvvetlerinin gece gündüz çalıştığını ve denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Şahin, bu kontrollere gıda denetim birimlerinin de katıldığını bildirdi.
Bu çalışmalar sonucu yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini veren Şahin, bunun 62 tonunun süren operasyonlar bağlamında Düzce ve Konya'dan elde edildiğini, yaklaşık 40 tonunun da il sınırları içinde ele geçirildiğini anlattı.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."


Vatandaşlara alkolden uzak durmaları çağrısında bulunan Şahin,
"Alkol hem sağlığımız hem geleceğimiz açısından uygun olmayan zararlı bir madde. Hele sahte alkol, hayata kasteden bir madde. Dolayısıyla alkol kullanılmamasını ama kullanılacaksa da mutlaka yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden alınması, aksi takdirde üzücü manzaralarla karşılaşmış oluyoruz."
diye konuştu.

19 kişi tutuklandı

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Soruşturma kapsamında 17 olan tutuklu sayısı da 19'a çıktı.

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Sahte içki yine can aldı: Ankara'da ölü sayısı 38'e yükseldi
Gündem / Ankara
10 Şubat, Pazartesi

Sahte içkiden ölen adamın annesi: İbret alsınlar içmesinler bundan kurtuluş yok

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 62 yaşındaki Celalettin Rumi Kahraman, sahte alkollü içki tükettiği için gece yarısı ani bir şekilde fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşanan trajedi sonrasında, acı dolu sözler söyleyen Kahraman’ın annesi Sevim Kahraman, oğlunun sürekli alkollü içki tükettiğini, ancak sahte içki kullandığını bilmeksizin uyarılarına kulak asmaması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.
“Kızıyordum ona. Çok kişi ölmüş, şu alkolü bırak dedim. Hiçbir şey demedi bana. İçenler ibret alsın, bundan kurtuluş yok,”
şeklindeki ifadeleri, toplumda sahte alkollü içki kullanımının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ankara
#sahte içki
#can kaybı

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