Sahte içki yine can aldı: Ankara'da ölü sayısı 38'e yükseldi

"Bizim için burada dikkat çekici ve çok üzücü olan şey ise maalesef bu sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."