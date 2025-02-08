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Ankara’da sahte içkiden 33 ölüm

Ankara’da sahte içkiden 33 ölüm

04:008/02/2025, суббота
G: 8/02/2025, суббота
Yeni Şafak
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Arşiv.

Ankara'da sahte içkiden 33 kişinin yaşamını yitirdiği ve 20 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı. Gözaltına alınan 32 kişiden 13’ünün tutuklandığını söyleyen Ankara Valisi Vasip Şahin, vatandaşlardan sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmelerini istedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği’nin açılışında yaptığı konuşmada, son günlerde kentte sahte içkiye bağlı ciddi ölüm olaylarının görüldüğünü söyledi. Sahte içkiyle mücadele denetimlerini sürdürdüğünü kaydeden Vali Şahin, yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiği bilgisini verdi. Şahin, “Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etti. 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır. Bu konuyla ilgili olarak hem kaçak alkol üretimi hem de satımı yapan 32 şahsa yönelik işlem yapılmış ve bunların 13'ü tutuklanmış, 17'si ise tutuklama talebiyle sevk edildikleri adli birimlerce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır” dedi. Şahin, vatandaşlardan sahte alkollü içecek satan kişileri ihbar etmelerini isteyerek bu konuda verecekleri desteğin çok kıymetli olacağını sözlerine ekledi. Öte yandan İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. Sahte içki dolayısıyla hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.



#Sahte İçki
#Operasyon
#Ankara

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