Ankara'da şaşırtan görüntü: Ocak ayında çiçek açtı

"Eskiden derlerdi ki aralık, ocak, şubat kıştır. Hatta martta daha da soğuklar olur diye beklerdik ama artık öyle soğuklar olmuyor. Yazlar gelmiyor, kışlar bitmiyor. Ne olduğu belli değil. Çünkü mevsimler bozuldu, insanların bozulduğu gibi. İnsanlar bozulduğu için mevsimler de bozuldu. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Kış, kışlığını yapacak, mikroplar ölecek. Karlar yağacak, insanlar daha sağlıklı olacak. Yazı özlemle bekleyecek, bazı şeyleri özlemek gerekiyor. Şu an ocak ayındayız. Karın ortasında, beline kadar karın içinde, soğuk ve sobanın etrafında olmanız gereken zamanlar. Güneş var, sıcacık. Bazılarına göre güzel olabilir. Bazı şeyler güzel bir görünürken aslında güzel değildir."