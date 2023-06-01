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Ankara'da son 15 günde 1323 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde 11-25 Mayıs tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirildi.15 günde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 1323 şüpheliden 287'si tutuklandı.

13:04 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Ankara'da asayiş uygulaması

Ankara'da asayiş uygulaması

Ankara'da 15 günde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 1323 şüpheliden 287'si tutuklandı.

Uygulama kapsamında, 430 bin 178 genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması sonucu 1323 kişi yakalandı. Şüphelilerden 287'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş uygulamalarında, 125 bin 512 araç kontrol edilirken, çalıntı 10 araç bulundu.


Uygulamalarda 81 motosiklet ve 39 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1328 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca 84 paket kaçak sigara, 78 ruhsatsız tabanca, 987 fişek, 48 kurusıkı tabanca, 45 belgesiz av tüfeği, 35 kesici ve delici alet ele geçirildi.



#Ankara
#Ankara Emniyet Müdürlüğü
#asayiş uygulamaları
#yakalandı
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