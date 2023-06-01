Ankara'da son 15 günde 1323 şüpheli yakalandı

Ankara'da asayiş uygulaması
Ankara'da 15 günde düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 1323 şüpheliden 287'si tutuklandı.
Asayiş uygulamalarında, 125 bin 512 araç kontrol edilirken, çalıntı 10 araç bulundu.
Uygulamalarda 81 motosiklet ve 39 modifiyeli araca Trafik Kanunu'na aykırılıktan, 1328 kişiye ise Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.
Ayrıca 84 paket kaçak sigara, 78 ruhsatsız tabanca, 987 fişek, 48 kurusıkı tabanca, 45 belgesiz av tüfeği, 35 kesici ve delici alet ele geçirildi.