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Mustafa Tuna'dan son dakika ​Ankara'da su indirimi açıklaması

Ankara'da su indirimi açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 2018 yılında Ankara'da ulaşıma zam yapılmayacağını açıkladı. Tuna, Ankara için merkez ilçelerde su fiyatlarında bir indirimi planlandığını söyledi.

Haber MerkeziDiğer
Mustafa Tuna
Mustafa Tuna

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, canlı yayında açıklamalar yaptı. Tuna, 2018 yılında Ankara'da ulaşıma zam olmayacağını açıkladı. Tuna, Melih Gökçek ve Ankapark projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tuna'nın açıklamaları:

Gökçek'le görüşme

Kendisi ile görüştüm, görüşürüm de. Fikrini almak faydalı olur.

Ankapark projesi tamamlandığında Ankara'ya çok sayıda turist geleceği düşüncesi ile bu işler başlamış. Bu proje ile ilgili mahkeme kararları olmuş neticede bu proje tamamlanmak üzere, şu andaki durumu da yüzde 90'ların üzerinde bir tamamlanma oranı var. Görüşmeler oldu ama henüz el sıkma durumu yok.

"SU İNDİRİMİ PLANLIYORUZ"

İmkanlarımız geliştikçe merkez ilçelelerde su fiyatlarında bir indirimi planlıyoruz.

(Uluslararası Fuar Alanı) Geçen hafta Başbakan ile konuyu görüştük. Başbakanımız da oradaydı, heyete, 'hala yer konusu konuşuluyorsa burada bu fuar alanını yapmayı istemiyorsunuz demektir' dedim. Siz fuar yapmak istemiyorsanız bahanelerle böyle böyle bu iş sürer. Cumhurbaşkanımıza ifade edeceğim, endişelerin ortadan kalktığını, ne takdir ediyorsanız diye kendilerine arz edeceğim. Ondan sonra da ne olacak göreceğiz.

7. CADDE İÇİN REFERANDUM

7. Cadde ile ilgili müsanip dedim, referandumun yapılması noktasında da "Siz referandumu yapın dedim. Biz de o karara uyarız dedim. Daha önce bir referandum olmuştu, hayır çıkmış, yapılsın, biz ona uyarız" dedim. Çankaya'da yaşayan vatandaş da benim vatandaşım. Başka bir partiye oy verdi diye ben ona düşman edebilir miyim? AK Parti'nin oyları niye yüzde 50'lere geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, popülizm yapmaması. Hiçbir partiye ayrımcılık yapılmadı.

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