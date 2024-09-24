Ankara'da Suudi Arabistan günü

Bakan Yaşar Güler, Suudi Arabistan’ın milli gününü kutlayarak, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü bağların savunma ve güvenlik alanlarında da etkisini gösterdiğini belirtti. Güler, iki ülke arasında askeri eğitim faaliyetleri ve tatbikatların bu işbirliğinin somut göstergeleri olduğunu vurguladı. İlişkilerin daha da ilerlemesi gerektiğine değinen Güler, bölgesel güvenlik ve barış açısından bu işbirliğinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ise, iki ülke arasında işbirliğinin derinleştiğini ve Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi çerçevesinde ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Al-Nasr, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin G20 üyesi olarak sahip oldukları potansiyelin, daha adil ve eşit bir dünya için altın bir fırsat sunduğunu ifade etti.