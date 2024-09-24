Ankara'da Suudi Arabistan günü

Suudi Arabistan’ın Milli Günü, Ankara’da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Suudi Arabistan Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı. Törende her iki ülkenin milli marşları okundu ve ardından açılış konuşmaları yapıldı.
Bakan Yaşar Güler, Suudi Arabistan’ın milli gününü kutlayarak, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki köklü bağların savunma ve güvenlik alanlarında da etkisini gösterdiğini belirtti. Güler, iki ülke arasında askeri eğitim faaliyetleri ve tatbikatların bu işbirliğinin somut göstergeleri olduğunu vurguladı. İlişkilerin daha da ilerlemesi gerektiğine değinen Güler, bölgesel güvenlik ve barış açısından bu işbirliğinin önemini vurguladı.
Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi Abu Al-Nasr ise, iki ülke arasında işbirliğinin derinleştiğini ve Suudi-Türk Koordinasyon Konseyi çerçevesinde ortak projelerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Al-Nasr, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin G20 üyesi olarak sahip oldukları potansiyelin, daha adil ve eşit bir dünya için altın bir fırsat sunduğunu ifade etti.
Son olarak, Suudi Arabistan’ın Türkiye’ye gelen turist sayısının 800 bini aştığını ve umre ziyaretlerinde Türk vatandaşlarına kolaylık sağlandığını hatırlatan Al-Nasr, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.