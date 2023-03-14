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Ankara'da taksi otobüs durağına daldı: Çok sayıda yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin otobüs durağına dalması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

15:04 . 14/03/2023 Salı
AA
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin otobüs durağına dalması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin otobüs durağına dalması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İncirli Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için kullandığı 06 T 0204 plakalı taksinin direksiyonunu sağa kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

Bir kişi ağır yaralı

Kazada, durakta bekleyen 1'i ağır 6 kişi, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durak çevresinde park halindeki araçlarda hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'Bir anda patlama oldu'

Cadde esnafından Taner Sarıkaya, "Kaza anında dükkandaydık, bir an patlama oldu. Çıkıp baktığımızda taksi, yolcu durağına girmişti. Olay yerine geldiğimizde 5 kişi, yerde yatıyordu. Duyduğumuz kadarıyla yayalara çarpmamak için durağa dalıyor. Kazanın ardından 5-6 ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi" dedi.



#ankara
#keçiören
#Taner Sarıkaya
1 saat önce
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Ankara'da taksi otobüs durağına daldı: Çok sayıda yaralı
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