Ankara'da taksi otobüs durağına daldı: Çok sayıda yaralı

Kaza, öğle saatlerinde İncirli Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için kullandığı 06 T 0204 plakalı taksinin direksiyonunu sağa kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağına daldı.

'Bir anda patlama oldu'

'Bir anda patlama oldu'

Cadde esnafından Taner Sarıkaya, "Kaza anında dükkandaydık, bir an patlama oldu. Çıkıp baktığımızda taksi, yolcu durağına girmişti. Olay yerine geldiğimizde 5 kişi, yerde yatıyordu. Duyduğumuz kadarıyla yayalara çarpmamak için durağa dalıyor. Kazanın ardından 5-6 ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi" dedi.