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ANKARA

Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki konakta yangın

Ankara'da tarihi çarşıda yangın

Başkentte tarihi Hamamönü bölgesindeki restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.

Haber Merkezi DHA
Hamamönü Çarşısı'nda çıkan yangın
Hamamönü Çarşısı'nda çıkan yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki işyeri olarak kullanılan bir konakta yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki bir konakta saat 05.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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