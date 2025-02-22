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Ankara'da tehlikeli sızıntı paniğe neden oldu

Ankara'da tehlikeli sızıntı paniğe neden oldu

07:1522/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
IHA
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Ankara’nın Sincan ilçesinde LPG tankeri sızıntısı nedeniyle Ankara-Ayaş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.
Ankara’nın Sincan ilçesinde LPG tankeri sızıntısı nedeniyle Ankara-Ayaş yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir LPG tankerinden gaz sızması üzerine, güvenlik tedbirleri kapsamında Ankara-Ayaş yolu her iki yönde trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Sincan ilçesi D140 Ankara - Ayaş yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 34 KC 7702 plakalı tankerden gaz sızıntısı yaşanması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sızıntıya müdahale ederken polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Ankara-Ayaş yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken ayrıca istasyon çevresindeki ara sokaklarda da önlem alındı.





#Ankara
#LPG
#Sincan

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