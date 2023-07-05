|
Gündem

Ankara'da temizlik fabrikasında patlama

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde temizlik maddeleri üretilen fabrikada meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

13:26 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
Ankara

Ankara

Olay, İvedik Organize Sanayi Mahallesi’nde temizlik malzemeleri üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Fabrikada tankerden temizlik malzemeleri üretiminde kullanılan kimyasal maddenin boşaltımı sırasında patlama yaşandı. Tanker şoförü Vedat Türkay, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Türkay, ambulansla Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrikanın işletmecisi Necati Kandemir, üzücü bir olay yaşadıklarını söyleyerek, "Tankerden ham maddeyi boşaltırken fabrikanın bahçe kısmında patlama oldu. Patlama esnasında yoğun bir duman ve ses ortaya çıkmış. Açık alanda olması büyük bir şanstı. Tanker şoförümüz yaralandı. Hayati bir tehlikesi yok" dedi.




#Ankara
#fabrika
#patlama
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Portekizli Nanu ile anlaştı