Ankara’da toplu ulaşımdan sonra halk ekmeğe de zam geldi

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yönetimdeki başarısızlığın faturasını vatandaşa kesmeye devam ediyor.
Başkentte ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranında zamla beraber bir biniş ücreti 15 TL olurken, 27 Temmuz'dan itibaren de halk ekmeğin zamlı satılacağı duyuruldu.
Halk ekmeğe yapılan yüzde 66 oranındaki zamla beraber 3 TL'ye satılan ekmek 5 TL olarak satılacak.
Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından, 27 Temmuz'dan itibaren 3 TL olan halk ekmeğin 5 TL'ye satılacağı açıkladı.
'Zam yapmayacağım' demişti
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.