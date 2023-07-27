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Ankara’da toplu ulaşımdan sonra halk ekmeğe de zam geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde 'EGO zarar ediyor' diyerek ulaşıma yüzde 57 zam getirmişti. Hızını alamayan Yavaş yönetimindeki ABB, şimdi de halk ekmeğe yüzde 66 zam yaptı.

09:46 . 27/07/2023 Perşembe
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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yönetimdeki başarısızlığın faturasını vatandaşa kesmeye devam ediyor.

Başkentte ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranında zamla beraber bir biniş ücreti 15 TL olurken, 27 Temmuz'dan itibaren de halk ekmeğin zamlı satılacağı duyuruldu.

Halk ekmeğe yapılan yüzde 66 oranındaki zamla beraber 3 TL'ye satılan ekmek 5 TL olarak satılacak.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından, 27 Temmuz'dan itibaren 3 TL olan halk ekmeğin 5 TL'ye satılacağı açıkladı.

'Zam yapmayacağım' demişti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin 8 Kasım 2021'daki ilk meclis oturumunda konuşan Mansur Yavaş; toplu taşımaya zam yapılmayacağını açıklamıştı.

Burada yaptığı konuşmada Yavaş,
"Ben esnafa 'Bizden zam istemeyin' dedim. Biz bunun yerine ulaşım esnafına her zaman yaptığımız gibi destek yaparız. Bunu 6 milyon Ankaralıya paylaştırırız. Sıkıntılı olan insanlara zam yapmak yerine doğrusu bu değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu günlerde yapılan tüm zamlara rağmen biz zam yapmayacağız, ulaşım esnafına gerekirse destek vereceğiz"
demişti.

#Ankara
#halk ekmek
#zam
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