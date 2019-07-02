Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Ankarada yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
ANKARA

Ankara'da yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ankara'da polis tarafından durdurulan bir minibüste yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Durdurulan akaryakıt yüklü minibüs
Durdurulan akaryakıt yüklü minibüs

Başkentte bir minibüste yaklaşık 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Ankara-Konya E-90 kara yolunda şüphe üzerine durdurdukları minibüste yapılan aramada, koltukların yerine özel yapım sıvı tankı yerleştirildiği görüldü.

Bunun üzerine tanktan numune alınarak incelemeye gönderildi. Sıvının motorin olduğu belirlendi.

Yaklaşık 3 ton olduğu tespit edilen kaçak akaryakıtın taşındığı minibüsün şoförü Ö.U. ile yanında bulunan İ.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ilk ifadelerinde kaçak akaryakıtı çiftçilere satacaklarını söyledikleri öğrenildi.

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