Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan özel bir yaşlı bakım evinde yangın çıktı. Yangın sonrası bakımevinde kalan yaşlıların tahliye edildiği öğrenildi. Ankara Valiliği,"Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alınmıştır. Yangın kontrol altına alınmış olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 17 Nisan 2020, 17:32 Son Güncelleme: 17 Nisan 2020, 17:57 DHA