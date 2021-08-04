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Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın   

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı.

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Ankarada YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın
Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın

Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı'ndaki özel hastanenin inşaatında çalışmalar sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerini tutuşturdu. İşçilerin müdahalesine rağmen yangın, bir anda büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

  • Alevler, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle hastane inşaatının dış cephesinde ve şantiye alanında hasar meydana geldi.

Ankara Valisi Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangına ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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