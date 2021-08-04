Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın   

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Manavgat'taki büyük yangın 8'inci gününde: Yılkı atları da tehlikede

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler, ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, ikinci yangın ise ilçenin güneybatısında Alara Çayı'nın Alanya tarafından kuzeybatıya gelme riski taşıyor. Dört ilçede 48 mahalleyi etkileyen yangını söndürmek için 6 bin 524 kişilik personel görev yapıyor. Yangından doğrudan etkilenen 670 kişiden 654'ü ise tedavileri hastanelerde yapılarak taburcu edildi.