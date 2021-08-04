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ANKARA

Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

Ankara'da özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen ve paniğe neden olan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deyken yakınlarda çıkan yangınla gökyüzü siyaha büründü.

Haber Merkezi Diğer
Ankarada YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü
Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın

Çankaya ilçesi Celal Bayar Bulvarı'ndaki özel hastanenin inşaatında çalışmalar sırasında kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerini tutuşturdu. İşçilerin müdahalesine rağmen yangın, bir anda büyüdü. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.

Ankara'da hastane inşaatında yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
OYNAT 00:59
Ankara'da hastane inşaatında yangın: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Ankara'da bir özel üniversite hastanesinin şantiyesinde, kaynak aletinden çıkan kıvılcımların yalıtım malzemelerini tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yoğun siyah dumanlar Ankara'nın birçok yerinden gözlemlendi.


İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

  • Alevler, yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle hastane inşaatının dış cephesinde ve şantiye alanında hasar meydana geldi.

Ankara Valisi Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Vasip Şahin, yangına ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

Erdoğan'ın Anıtkabir ziyaretin sırasında gökyüzü karardı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı öncesi, YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan Anıtkabir'deyken yakınlarda çıkan yangınla gökyüzü siyaha büründü.

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Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

Ankara'da özel hastane inşaatında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerine isabet edince yangına neden oldu. Kentin birçok noktasından görülen ve paniğe neden olan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 inşaat işçisine ambulansta müdahale edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangının itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deyken yakınlarda çıkan yangınla gökyüzü siyaha büründü.

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