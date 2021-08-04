Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

Ekonomi

Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar sonrası fırsatçılar, alevlerin söndürülmesinde kullanılan malzemelerin fiyatlarını arttırmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır" diyerek inceleme başlatıldığını açıkladı.