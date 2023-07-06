Ankara'da 'Yosun' operasyonu: 17 gözaltı

Şüphelilerin, meşru zeminde iş yapıyor görünümü vermek için otomotiv ve emlak sektöründe faaliyetlerinin bulunduğu, bazı kişilerden zorla çek ve senet aldıkları, bölge arazisinin değerli olması sebebiyle aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri belirlendi.