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Ankara'da 'Yosun' operasyonu: 17 gözaltı

Başkentte yüksek faizle para verip, ödeme yapamayanlardan tehdit ve şantajla tahsilat yaptıkları belirlenen suç örgütü üyesi 17 şüpheli gözaltına alındı. "Yosun" adı verilen operasyonda çok sayıda çek senet ve ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

14:56 . 6/07/2023 Perşembe
AA
'Yosun' operasyonu

'Yosun' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gölbaşı ilçesinde "tefecilik" faaliyeti yürüten şüphelilere yönelik çalışma yaptı.


Şüphelilerin, meşru zeminde iş yapıyor görünümü vermek için otomotiv ve emlak sektöründe faaliyetlerinin bulunduğu, bazı kişilerden zorla çek ve senet aldıkları, bölge arazisinin değerli olması sebebiyle aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri belirlendi.


Suç örgütü üyelerinin yüksek faiz karşılığı verdikleri parayı tahsil etmek için iş yerlerine ve ikametlerine gittikleri mağdurları baskı altına aldıkları, sözde "kredi başvuru merkezi" adı altında bankalara girmelerini engelledikleri mağdurları kendi istedikleri şekilde yönlendirdikleri tespit edildi.

25 milyon lira haksız kazanç elde ettiler

Şüphelilerin bu yöntemle 190 mağdurdan yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.


Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüphelilere ait 17 ikamet adresi ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 58 senet, 7 para alışverişlerinin tutulduğu doküman, 5 ruhsatsız tabanca, 288 fişek ele geçirildi.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



#Ankara
#tefeci
#yosun operasyonu
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