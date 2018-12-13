Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası: 7 ölü

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda üst geçide çarptı. Çarpma sonucu üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü. İki vagonunun devrildiği kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Yüksek Hızlı Tren, kontrol lokomotifine çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu" açıklamasını yaptı. Ankara Valisi Vasip Şahin de canlı yayında kazaya ilişkin ilk bilgileri verdi. Vali Şahin, kaza sonucu 43 kişinin yaralandığını 4 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Ankara Valiliği kazada biri makinist 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 46 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ankara'da tren kazası

Kaza, 06.30 sıralarında Marşandiz istasyonunda meydana geldi. Ankara'dan Konya'ya gitmek üzere Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket eden Yüksek Hızlı Tren'in iki vagonu, 4 dakika sonra raydan çıkıp üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst geçidin bir bölümü çöktü. Kazada, ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu bildirilirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında trenin hızının 80- 90 kilometre civarında olduğu belirtildi.

Ankara'da tren kazasında yaralananlar

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 43 YARALI VAR

Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. 43 yaralı, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kazayla ilgili yaptığı açıklamada "Yüksek Hızlı Tren, kontrol lokomotifine çarptı. Kontrol lokomotifinin o rayda olmaması gerekiyordu" denildi.

REKLAM

Ankara'da tren kazasın

Olay sonrası yaralanan çok sayıda yolcuya 112 Acil Servis, itfaiye ve UMKE ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilirken olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başkentte meydana gelen YHT kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılık, olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

BAKAN TURHAN KAZA YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Ankara-Konya seferini yapan YHT, Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında kılavuz lokomotifle çarpıştı. Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, olay yerine giderek kaza bölgesinde inceleme yaptı.

Bakanlık yetkilileri tarafından da kazaya ilişkin kriz masası oluşturuldu. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulunca 3 kişilik heyet olay yerine gönderildi.

YHT'de 206 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

GÜNDEM Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili Valilik'ten açıklama

FOTOĞRAF 53 Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ulaştırma Bakanlığı, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığını açıkladı. Trenin lokomotife çarpması sonucu iki vagon devrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 4 kişini öldüğünü 43 kişinin de yaralandığını açıkladı.







