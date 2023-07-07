Ankara'daki Alevi STK'leri ve cemevine saldırı davasında karar açıklandı.

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoyu eleştirerek, “74 yaşında bir siyasi partinin genel başkanı çıkmış ilk defa 'Aleviyim' diyor. Günaydın artık. Biz insanları öyle ayırmıyoruz. Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir, kardeşidir. Omuz omuza yürür diye düşünüyoruz" dedi.