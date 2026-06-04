Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi yakalandı

17:274/06/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ankara
Ankara

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, şüpheliler U.A ve V.K.A.'nın, ünlü markalara ait gözlük ve kol saatlerini kaçak yollarla ülkeye sokarak satışını yaptıkları tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 361 gözlük ve 2 bin 860 saat ele geçirildi.

Öte yandan, Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli F.K.'nın aracında arama yaptı. Ekipler, 1250 karton kaçak sigara ile 135 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.




#Ankara İl Jandarma Komutanlığı
#gözlük
#jandarma
#kaçak
#saat
#sigara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi için yeni dönem: 48 ay vade ve 6 ay anapara ödemesiz kredi