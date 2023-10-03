Ankara'daki terör saldırısını öven paylaşımlar yapmıştı: Mersin'de kıskıvrak yakalandı

Zanlı, ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabının Y.S isimli şahıs tarafından kullanıldığının anlaşılması üzerine, şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Terör övücü paylaşımları ortaya çıktı
- Hesabı incelemeye alan ekipler, aynı hesaptan geçmiş tarihlerde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen İstanbul Taksim saldırısı ve Mersin Tece Polis Evi saldırısı eylemleri ile ilgili ve örgüt güdümünde yayın yapan ’Gerilla TV’ isimli haber kanalı hakkında övücü ve yapılan eylemleri destekleyici propaganda içerikli paylaşımlar yer aldığı tespit edildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.