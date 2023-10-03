Ankara'daki terör saldırısını öven paylaşımlar yapmıştı: Mersin'de kıskıvrak yakalandı

Hesabı incelemeye alan ekipler, aynı hesaptan geçmiş tarihlerde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen İstanbul Taksim saldırısı ve Mersin Tece Polis Evi saldırısı eylemleri ile ilgili ve örgüt güdümünde yayın yapan ’Gerilla TV’ isimli haber kanalı hakkında övücü ve yapılan eylemleri destekleyici propaganda içerikli paylaşımlar yer aldığı tespit edildi.