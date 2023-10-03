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Ankara'daki terör saldırısını öven paylaşımlar yapmıştı: Mersin'de kıskıvrak yakalandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada terörü destekleyen paylaşımlar yaptığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

10:23 . 3/10/2023 Salı
AA
Zanlı, ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Zanlı, ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısına ilişkin sosyal medyada övücü paylaşımlar yapan şüpheli Mersin'de gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, X sosyal medya platformundaki hesabından
"Bakanlık yerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ya da Mersin Adliyesini havaya uçursanıza, ben de sevinçten kına yakayım"
şeklinde paylaşım yapan şüphelinin kimliği belirlendi.

Sosyal medya hesabının Y.S isimli şahıs tarafından kullanıldığının anlaşılması üzerine, şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Terör övücü paylaşımları ortaya çıktı

  • Hesabı incelemeye alan ekipler, aynı hesaptan geçmiş tarihlerde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen İstanbul Taksim saldırısı ve Mersin Tece Polis Evi saldırısı eylemleri ile ilgili ve örgüt güdümünde yayın yapan ’Gerilla TV’ isimli haber kanalı hakkında övücü ve yapılan eylemleri destekleyici propaganda içerikli paylaşımlar yer aldığı tespit edildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.



#Ankara
#terör saldırısı
#Mersin
#sosyal medya
#terör örgütü
#terör
39 dakika önce
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