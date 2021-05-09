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Gündem Ankaranın dev millet bahçesi 30 Ağustosta açılıyor
ANKARA

Ankara’nın dev millet bahçesi 30 Ağustos’ta açılıyor

Ankara’da yapımı yüzde 86 oranında tamamlanan AKM Millet Bahçesi, açılış için gün sayıyor. 9 bin ağaca ev sahipliği yapacak 760 bin metrekarelik alan üzerine kurulan millet bahçesi, 30 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Ankara için cazibe merkezi olacak millet bahçesinde 1200 kişilik cami, sanat atölyeleri, kır lokantası, çayhane, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, sağlık merkezi, binicilik merkezi gibi sosyal alanlar da bulunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara’nın dev millet bahçesi 30 Ağustos’ta açılıyor
Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar yüzde 86 oranında tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projeleri kapsamında 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi projesinde sona yaklaşıldı.

Şehrin merkezinde yapımı devam eden, yeşiliyle ve sosyal donatıları ile Ankara için cazibe merkezi olacak AKM Millet Bahçesi 30 Ağustos’ta Ankaralılarla buluşacak.

760 BİN METREKARE ALANA KURULDU

AKM Millet bahçesinde devam eden çalışmaları inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada yaptığı açıklamada, “Millet bahçemizi yüzde 86 oranında tamamladık. Şu an çevre düzenlemesi çalışmalarını yapıyoruz. 760 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarını yürüttüğümüz millet bahçemiz Ankara’mızın çok önemli tarihi, kültürel ve yeşil aksını oluşturacak” dedi.

30 AĞUSTOS’TA AÇILIYOR

Ankara'nın hem güneyinde hem de kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturduklarını belirten Bakan Kurum, AKM Millet bahçesinin de bu iki koridoru birbirine bağlayacağını ifade etti. Kurum, “30 Ağustos’ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millet Bahçemizin açılışını yapacağız” dedi.

SOSYAL DONATILARIYLA CAZİBE MERKEZİ

AKM Millet Bahçesi’nde millet kıraathanesi, 1200 kişilik cami, sanat atölyeleri, kır lokantası, çayhane, pazar yeri, tohum merkezi, çocuk kulübü, sağlık merkezi, binicilik merkezi gibi sosyal alanlar da bulunacak.

İÇİNDEN TRAMWAY GEÇECEK

Türkiye’de ilk kez bir millet bahçesinin içinden tramvay geçecek. 4 duraklı tramvay hattı, 3 kilometre uzunluğunda olacak. Tamamen yerin altına inşa edilen 1136 araç kapasiteli otopark ile park sorunu yaşanmayacak. Otoparkın üzeri de yeşil alan olarak tasarlandı.

5 BİN KİŞİLİK KONFERANS SALONU

AKM Millet bahçesinde 5.000 kişilik konferans salonu, sergilerin yapılacağı fuaye alanlarının olduğu çok amaçlı bir kültür merkezi yapılıyor. Tarihi gün ve bayramlara ev sahipliği yapan ve güçlendirilerek korunan tören alanında yine etkinlikler düzenlenecek.

58 TÜRDEN 9 BİN AĞAÇ

AKM Millet bahçesinin yaklaşık yüzde 90’ını açık ve yeşil alan oluşturuyor. Millet Bahçesinde 58 türden yaklaşık 9000 ağaç, 63 türden 190 bin çalı, 6 türden 5 bin 300 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek bulunacak.

AYNI ZAMANDA DEPREM TOPLANMA ALANI

Millet Bahçesi’nde yer alan kütüphanenin üzerinde yeşil bir köprü oluşturuldu. Bu alanda da çimlerin üzerinde oturulabilecek, çeşitli etkinlikler düzenlenebilecek.

7 gün 24 saat işleyen Ankara’ya nefes aldıracak AKM Millet Bahçesi ayrıca deprem toplanma alanı olarak da kullanılabilecek.

Bakan Kurum ilan etti: Ankara'da 9 bin ağaçlık millet bahçesi 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak
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Bakan Kurum ilan etti: Ankara'da 9 bin ağaçlık millet bahçesi 30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKM Millet bahçesinde devam eden çalışmaları inceledi. Kurum, AKM Millet bahçesinin yapımında sona geldiklerini belirterek, 30 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Millet Bahçemizin açılışını yapacağız” dedi. AKM Millet bahçesinin yaklaşık yüzde 90'ını açık ve yeşil alan oluşturuyor. Millet Bahçesinde 58 türden yaklaşık 9000 ağaç, 63 türden 190 bin çalı, 6 türden 5 bin 300 su bitkisi, 20 türden 1480 çiçek bulunacak.


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