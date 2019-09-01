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ANKARA

Ankara’nın kalbinde tarihi dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan başkentin kalbindeki tarihi bölgelerde, 4 etaplık dev kentsel dönüşüm projesi için düğmeye bastı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Kurum ( Soldan ikinci)
Murat Kurum ( Soldan ikinci)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yla birlikte; Ankara Kalesi’nin eteklerindeki Kale Mahallesi, Hacı Bayram Mahallesi’nin Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölümü ve Hergelen Meydanı’ndaki kentsel dönüşüm alanı ile Altındağ Belediyesi’nin hizmet binasının yerine yapılacak kent meydanı projesini yerinde inceledi. Ankara’nın en önemli tarihi ve kültürel miraslarını kapsayan bölgelerdeki dev dönüşüm çalışmaları ile başkent turizmi için yeni cazibe mekanları oluşturulacak. Projelerin Altındağ Belediyesi ile ortaklaşa yürütüleceğini ifade eden Bakan Kurum, bölge halkının da görüşlerinin alınacağını ifade etti.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKU ÖN PLANA ÇIKARILACAK

Dönüşüm çalışmalarının 4 ayrı etapta ilerleyeceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak 216 binanın yer aldığı 35 bin metrekarelik alanı kapsayan Hergelen Meydanı ile Melike Hatun Camisi arasındaki tarihi ve kültürel dokunun ön plana çıkarılacağını dile getirdi.

ANKARA’YA YENİ MEYDAN

Murat Kurum ve Asım Balcı halk ile sohbet etti.

İkinci etaptaki çalışmalarla tescilli yapıların restorasyon ile korunacağını söyleyen Bakan Kurum, “Projemizin üçüncü etabı kapsamında, 1-1,5 sene içinde Altındağ Belediye binasının bulunduğu 12 bin metrekarelik alanda bir meydan projesi yapacağız. Altındağ’da Ulus’a gelecek vatandaşlarımızın araçlarını bırakabileceği çok önemli bir otopark inşasını Altındağ Belediyesi ve Bakanlığımız birlikte yürüteceğiz. Meydanda bizim tarihimizi yansıtan, esnafımızın, vatandaşımızın bir araya geldiği öğelerin dışında hiçbir yapı olmayacak. Belediyemizi de farklı bir alana en geç 1,5-2 yıl içerisinde taşımış olacağız ve Ulus 12 bin metrekarelik bir meydana kavuşacak” dedi.

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Dönüşümün dördüncü etabı ise Ankara Kalesi’nin eteklerindeki Kale Mahallesi’nde olacak. Bakan Kurum, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Kale’dedeki tüm metruk binaların yıkılıp yenileneceğini vurguladı.

  • DAVULLU, ZURNALI DÖNÜŞÜM
  • Çalışmalar boyunca kimsenin mağdur edilmeyeceğini ifade eden Bakan Kurum; davullu, zurnalı bir kentsel dönüşüm projesi yapacaklarını ifade etti. Bakan Kurum ve Başkan Balcı’ya incelemeler esnasında; AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık da eşlik etti.
  • Ankara’nın kalbinde yer alan Altındağ’da yapılacak bu kentsel dönüşüm projeleri ile başkentin de adeta çehresinin değişeceğini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yürüteceğimiz bu projeler Ankara’nın bana göre en önemli çalışmaları. 4 etaplık bu dönüşüm tamamlandığında başkentin uzun yıllardır kangrene dönen sorunları da çözüme kavuşacak. Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı Altındağ, projelerin tamamlanması ile 2023’ün marka şehri olacak. Projeye destek olan Bakanımız Murat Kurum’a ve her zaman Ankara’nın sorunlarına duyarlı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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