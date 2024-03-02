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Ankara'nın suyuna yüzde 50 indirim vaadi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra yüzde 50 indireceğiz. Mansur Yavaş, 2019'da aday olduğunda 'Ankaralıya suyu ücretsiz vereceğim' dedi. Ama Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor." dedi.

04:00 - 2/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:07 - 2/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Turgut Altınok.
Turgut Altınok.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Atakule AK Gençlik Buluşması"na katıldı. Seçilmesi halinde alacağı elektrikli otobüsler ile duraklarda kuyruk sorununu çözeceğini ifade eden Altınok, 18 yaş ve üstündeki üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz hale getireceğini aktardı. Üniversite öğrencilerine çeşitli destekler vereceğini dile getiren Altınok, sözlerine şöyle devam etti: "20 bin üniversite öğrencimize ayda bin 500 yüz lira karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin öğrenci kapasiteli bir yurt yapacağız. Yine evde kalmak isteyen 10 bin üniversite öğrencimiz için ev yapacak, sembolik rakamla kiraya vereceğiz. Gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında destekleyeceğiz. Sevgili gençler, umudunuz, ümidiniz, ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. İnanırsanız, başarırsınız. Başaranlar inananlardır."

ANKARALI EN PAHALI SUYU TÜKETİYOR

Gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Altınok, bir gazetecinin açıkladığı su da yüzde 50 indirim vaadine yönelik ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Yasal olmayan şeyleri iddia ediyorlar" ifadesini kullandığını hatırlatması üzerine, şunları kaydetti: "(Mansur Yavaş) Önce aday olduğu dönemdeki konuşmalarını bulun. Orada ne diyor? 'Suyu ücretsiz vereceğim' diye kendisi söylüyor. Nasıl ücretsiz vereceksin diye sorduklarında da 'Atık sudan yüzde 50'sini alacağım' diyor. 'Ücretsiz vereceğim' diyor. Dolayısıyla böyle bir şey yok. Ankaralı en pahalı suyu tüketiyor. Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra yüzde 50 indireceğiz. Mansur Yavaş, 2019'da aday olduğunda 'Ankaralıya suyu ücretsiz vereceğim' dedi. Ama Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor."


AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz
AK Parti Ankara adayı Turgut Altınok: Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Sözlerine 'Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez' diyerek başlayan Altınok "Ankara'mızı birlikte inşa edeceğiz. Yeni dönemde Ankara her alanda örnek bir Başkent olacak" ifadelerini kullandı. Ankara'da trafik çilesini çözeceğini söyleyen Altınok, "Ankara maalesef havaalanına metrosu bulunmayan tek Avrupa başkentidir. İlk işlerimizden biri bu olacak. Monoray-Havaray projelerini uygun olan yerlerde hayata geçirip yapacağımız yeni bulvarlarla trafik çilesini çözeceğiz" dedi. Gençleri unutmadığın vurgulayan Altınok, "10.000 kişilik öğrenci yurdunu hayata geçirerek, öğrencilerimize güvenli ve konforlu bir barınma imkânı sunuyoruz. Aynı zamanda, 10.000 öğrencimize düşük kira avantajları ile konut imkânı sağlayarak, yaşam maliyetlerini düşürüyoruz" ifadelerini kullandı.



#Turgut Altınok
#Siyaset
#Ankara
#Yerel Seçim
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