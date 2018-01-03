Ankara’nın ünlü caddesi için referandum kararı

CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’nın ünlü caddelerinden Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması ile ilgili referandum yapacaklarını açıkladı.

Ankara’nın ünlü caddesi için referandum kararıCaddenin araç trafiğine kapatılması konusunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Taşdelen, “Vatandaş yayalaştırılsın derse Büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız” dedi.

İKÂMET EDENLER KATILACAK

Taşdelen, yılın ilk aylarında gerçekleştirmeyi hedefledikleri referandumla ilgili yaptığı açıklamada,önerinin kendisinden geldiğini, Büyükşehire bağlı olan caddenin yayalaştırılması önerisine Sayın Mustafa Tuna'nın da olumlu baktığını söyleyerek, "Referanduma orada ikamet eden vatandaşlarımız katılacak" dedi.

ÇİĞDEM MAHALLESİ’NDE DE YAPMIŞTIK

"Bahçelievler bölgesindeki muhtarlar, dernekler, STK’lar ve esnafla görüşerek en kısa sürede sandığı kuracağız" diyen Taşdelen, "Vatandaş yayalaştırılsın derse büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız. Çankaya olarak biz yayalaştırılmasını istiyoruz. Referandum kararı büyükşehir ile ortak çıktı. Çiğdem Mahallesi’nde daha önce bir referandum yaptık. Futbol tesisleri vardı, vatandaşa onun ne olmasını istiyorsunuz diye sormuştuk, yüzde 94 ‘Park olsun’ dedi, biz de yaptık. Burada da aynısını yapacağız" dedi.

REKLAM

TUNALI’DA DA OLABİLİR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Taşdelen, "Referandumda '7. Cadde yayalaştırılsın mı' sorusuyla evet ve hayır seçeneklerini sunacağız. Burası başarılı olursa Bestekâr ve Tunalı için de model olabilir" diyerek 7. Cadde projesinin sonraki projelerin ilk adımı olduğu bilgisini verdi.

2009’DA ‘TRAFİĞE KAPATILMASIN’ ÇIKMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde, 2009 yılında 7. Cadde’nin trafiğe kapatılması ile ilgili bir referandum yaparak mahalleliye sormuştu. “Bahçelievler 7. Cadde’nin araç trafiğine kapatılarak yaya bölgesi haline gelmesini ister misiniz” sorusunun yer aldığı referandumda bin 831 oy kulanılırken, bin 3 kişi ‘kapatılmasın’, 800 kişi ise ‘kapatılsın’ oyu vermişti. Vatandaşların tercihi üzerine 7. Cadde trafiğe kapatılmamıştı.