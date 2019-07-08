Gündem Ankesör için veri havuzu
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ankesör için veri havuzu

Ankesör soruşturmasında “havuz sistemi” dönemi başladı. FETÖ soruşturmaları için oluşturulan ortak veri havuzu, emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldı. Veri havuzunda, örgütün mahrem imamı ile askerin görüşme yaptığı ankesörlü telefonun fiziki tespit tutanağı ile görüşme trafiğini gösteren HTS kayıtları yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ'nün ankesör yapılanması çözülmeye devam ediyor.
FETÖ'nün ankesör yapılanması çözülmeye devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem imamları ile bu yapıya mensup askerlerin ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurmalarına ilişkin soruşturmalar için oluşturulan ortak veri havuzu, emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığından ankesör soruşturmaları kapsamında elde edilen ham bilgilerin tasnif edilmesini istedi.

HTS KAYITLARI BİR ARAYA GETİRİLDİ

  • Çalışma esnasında emniyet yetkilileri, Türkiye genelinde mahrem imamlarla askerlerin görüşme yaptığı büfe ve gazete bayilerindeki sabit hatlar ile ankesörlü telefonları fiziki olarak tespit ederek tutanak altına aldı. Bu şekilde elde edilen bilgiler ile sabit hatlar üzerinden yapılan görüşme trafiğini gösteren HTS kayıtları bir araya getirildi. Yoğun süren çalışma sonucunda Türkiye genelindeki ankesör görüşmelerine dair elde edilen veriler bir havuzda toplandı.

EMNİYETİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Havuz sisteminin tamamlanmasının ardından TEM Daire Başkanlığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği cevap yazısında, ankesör soruşturmalarına dair bütün verilerin bulunduğu ortak havuzun emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldığı aktarıldı.

Havuz sistemi üzerinden yapılacak sorgulama sonucu, hakkında soruşturma açılan bir kişinin görev safahatı boyunca bulunduğu illerdeki mahrem imamlarla yaptığı görüşmelerin tamamına bir seferde ulaşılacak. Böylece aynı kişi hakkında hem mükerrer soruşturma açılmayacak hem de diğer illerden gelecek görüşme kayıtları beklenmeyeceği için dosyalar daha kısa sürede karara bağlanabilecek.

Diplomatik istihbarat
GÜNDEM
Diplomatik istihbarat

Gazi’ye büyük ayıp
GÜNDEM
Gazi’ye büyük ayıp
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.