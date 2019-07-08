Ankesör için veri havuzu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem imamları ile bu yapıya mensup askerlerin ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurmalarına ilişkin soruşturmalar için oluşturulan ortak veri havuzu, emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığından ankesör soruşturmaları kapsamında elde edilen ham bilgilerin tasnif edilmesini istedi.

HTS KAYITLARI BİR ARAYA GETİRİLDİ

Çalışma esnasında emniyet yetkilileri, Türkiye genelinde mahrem imamlarla askerlerin görüşme yaptığı büfe ve gazete bayilerindeki sabit hatlar ile ankesörlü telefonları fiziki olarak tespit ederek tutanak altına aldı. Bu şekilde elde edilen bilgiler ile sabit hatlar üzerinden yapılan görüşme trafiğini gösteren HTS kayıtları bir araya getirildi. Yoğun süren çalışma sonucunda Türkiye genelindeki ankesör görüşmelerine dair elde edilen veriler bir havuzda toplandı.

EMNİYETİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Havuz sisteminin tamamlanmasının ardından TEM Daire Başkanlığının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği cevap yazısında, ankesör soruşturmalarına dair bütün verilerin bulunduğu ortak havuzun emniyetin ilgili birimlerinin erişimine açıldığı aktarıldı.

Havuz sistemi üzerinden yapılacak sorgulama sonucu, hakkında soruşturma açılan bir kişinin görev safahatı boyunca bulunduğu illerdeki mahrem imamlarla yaptığı görüşmelerin tamamına bir seferde ulaşılacak. Böylece aynı kişi hakkında hem mükerrer soruşturma açılmayacak hem de diğer illerden gelecek görüşme kayıtları beklenmeyeceği için dosyalar daha kısa sürede karara bağlanabilecek.

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