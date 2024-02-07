Ankesörcü 13 FETÖ'cü gözaltında

1’i mahrem imam, 1’i daha önce ihraç edilmiş, 11’i ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na dönük mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. FETÖ ile iltisakı olduğu anlaşılan 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Ankara'daki büfe ve marketlerdeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla haberleştikleri bildirildi.