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Ankesörcü 13 FETÖ'cü gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün başkentteki ankesör ağına darbe vurdu.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 7/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 05:06 - 7/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

1’i mahrem imam, 1’i daha önce ihraç edilmiş, 11’i ilişiği kesilmiş askeri personel olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na dönük mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. FETÖ ile iltisakı olduğu anlaşılan 13 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Ankara'daki büfe ve marketlerdeki kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla haberleştikleri bildirildi.


#Ankara
#FETÖ
#operasyon
1 saat önce
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