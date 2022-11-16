Gündem Anlaşma tamamlandı Bosna Herseke kimlikle seyahat uygulamasında sona gelindi
POLİTİKA

Anlaşma tamamlandı: Bosna Hersek'e kimlikle seyahat uygulamasında sona gelindi

Bosna Hersek ile Türkiye arasında kimlikle seyahat uygulamasına ilişkin anlaşmanın imzalanması için teknik hazırlıkların devam ettiği, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Anlaşma tamamlandı: Bosna Herseke kimlikle seyahat uygulamasında sona gelindi
Arşiv

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Türkiye ile Bosna Hersek arasında kimlikle seyahat uygulamasının başlatılması için bir anlaşma yapılması noktasında mutabakat sağlandığı belirtildi.

Bosna Hersek'te FETÖ okulları borç batağında
DÜNYA
Bosna Hersek'te FETÖ okulları borç batağında

Teknik hazırlıklar devam ediyor

Söz konusu anlaşmanın imzalanması ve yürürlüğe girmesi için gereken teknik hazırlıkların Bosna Hersek iş birliğinde sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girdiği zamanın vatandaşlarla paylaşılacağı aktarıldı.

Bosna Hersek’te halk genel seçim için sandık başında
DÜNYA
Bosna Hersek’te halk genel seçim için sandık başında

Pasaport uygulaması sürüyor

Açıklamada, kimlikle seyahat uygulamasının hazırlık aşamasında olduğuna işaret edilerek, halihazırda Bosna Hersek'e girişlerde pasaport uygulamasının devam ettiği kaydedildi.
Park kavgası kanlı bitti

Park kavgası kanlı bitti

Anne babasının bıçaklandığını öğrenince kurşun yağdırdı.
Bir işçi öldüüç işçi hastanelik oldu

Bir işçi öldü
üç işçi hastanelik oldu

​Ümraniye'de inşaat şantiyesinde yangın.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

İstiklal Caddesine gelme ve bombayı bırakma anları.

Erdoğan'dan G-20'de Yunanistan'a net mesaj.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Yeni Şafak'a konuştu.

​Numan Kurtulmuş karanfil bıraktı.

​Polonya'ya düşen füzeye ilişkin dikkat çeken açıklama.

​Kilit adam Bilal Hassan.

​İstanbul Fatih'te dehşet anları.

Dünya diken üstünde: Biden'dan ilk açıklama geldi.

​NATO üyesi ülkede iki kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.