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Anne-baba adaylarına dijital destek

Anne-baba adaylarına dijital destek

04:0020/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sağlık Bakanlığı, anne ve baba adaylarının gebelik süreci ile çocuk gelişimi hakkında doğru ve güvenilir bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla “Annelik Yolculuğu” isimli bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulama, gelecek haftadan itibaren tüm dijital mağazalarda ücretsiz olarak indirilebilecek. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak, uygulamanın "Sağlıklı Türkiye" hedefi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirterek, “Çocuk ve anne sağlığı bizim en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Gebelik sürecini de doğru ve teyit edilmiş bilgilerin de olduğu bir platformdan anne adaylarının ulaşabileceği bir bilgi platformunun oluşturulması önem arz ediyordu” dedi. "Annelik Yolculuğu" mobil sağlık uygulamasında, "Hafta Hafta Gebelik Takibi", "Beslenme, Egzersiz ve Yaşam Önerileri", "Doğuma Hazırlık Modülü", "Emzirme ve Lohusalık Desteği", "0-2 Yaş Bebek Gelişimi", "Test ve Aşı Hatırlatıcıları", "Anı Günlüğü ve İsim Önerileri", "Güvenilir Bilgi Paylaşımı" konularında anne adayları ve aileler bilgilendiriliyor.



#sağlık
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